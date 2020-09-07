Sarı kırmızılı ekip, Okay için Celta Vigo'ya bir yıllık kiralama teklifinde bulunurken iki takım arasında transfer görüşmeleri sürüyor.

PAZARLIKLARIN SONLANMASI BEKLENİYOR

26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken transferin sonlandırılması için iki takım arasında yapılan kiralama ücreti pazarlıkları bekleniyor.