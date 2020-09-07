Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltiyor. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istiyor. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" yazarak yeni transferin yolda olduğunu belirtiyor.
ETEBO YOLA ÇIKTI!
Bu paylaşım taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, yeni transferin kimliği de belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın mobil uygulamadan paylaştığı yeni transferin Etebo olduğu belirtildi. Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtilen Nijeryalı oyuncunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
GALATASARAY TWEETİNİ BEĞENDİ!
Etebo, gazeteci Kelechi Nkoro'nun attığı Galatasaray tweetini beğenerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
ETEBO KİMDİR?
9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.
Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.
129 MAÇTA 19 GOLE KATKI!
Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.