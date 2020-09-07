Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltiyor. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istiyor. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" yazarak yeni transferin yolda olduğunu belirtiyor.