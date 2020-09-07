Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ABD'li Johnathan Williams'ı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı kulüp açıklamasında, "Oyuncumuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" dedi. Yıldız oyuncu 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynuyor.

SOFİA KENİN JABEUR'U YENEREK TURLADI

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin 1 saat 39 dakikalık mücadelenin ardından Tunuslu Ons Jabeur'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura kaldı. ABD'li tenisçi, dördüncü turda 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.





İTALYA GP'DE ZAFER PİERRE GASLY'NİN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı İtalya Grand Prix'sinde, pistlerin en şık takımı Scuderia Alpha Tauri'den Fransız pilot Pierre Gasly birinci oldu. McLaren'in İspanyol sürücüsü Carlos Sainz liderin 0,415 saniye gerisinde ikinci, R.Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll ise 3,358 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.