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    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
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    ’yla yollar ayrıldı

    'ta ile yollar ayrıldı. ile oynanan hazırlık maçında formda bir görüntü çizen ve takımda kalıp kalmamasıyla ilgili karar verilecek olan Şilili stoper, yönetime ayrılık talebini iletti ve daha önce görüşülen sözleşme fesih şartlarını kabul ettiğini açıkladı.

    Roco’yla yollar ayrıldı

    Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı. Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında formda bir görüntü çizen ve takımda kalıp kalmamasıyla ilgili karar verilecek olan Şilili stoper, yönetime ayrılık talebini iletti ve daha önce görüşülen sözleşme fesih şartlarını kabul ettiğini açıkladı.

    Yaşanan gelişmenin ardından Roco'yla yolların ayrıldığı açıklandı. Yapılan anlaşma gereği geçmişe dayalı 700 bin Euro'luk alacağı bulunan Şilili futbolcuya bu para 4 taksit halinde verilecek. Serbest statüde bulunan stoper ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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