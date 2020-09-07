Trabzonspor yeni sezon öncesi Samsun ve Çaykur Rize ile hazırlık maçları oynadı. Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala Trabzonspor'da oynanan 2 hazırlık maçında atılan 5 golün yanı sıra 5 golün de kalede görülmesi düşündürdü. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun kaçmasında önemli rol oynayan bireysel savunma hatalarının devam etmesine rağmen ofansif oyun zenginliğinin artması da dikkat çekti.

Teknik Direktör Eddie Newton takım savunmasını güçlendirmek için ekstra çalışmalar yapacak.

DA COSTA GÖNDERİLEBİLİR!

Trabzonspor Faslı stoperi Da Costa ve Hosseini'ye kulüp bulmalarını istedi. Özellikle Da Costa kısa süre içinde kulüp bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.

CANBAZ GÜN SAYIYOR

Trabzon'da geçen sezon çapraz bağları yırtılan Ahmet Canbaz, takımla çalışmalara başladı. Genç oyuncu yeni sezon öncesi gün sayıyor.