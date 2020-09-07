Belgrad'da sessiz gece! Milliler bu kez de gülemedi

Milliler yine gülemedi. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta Macaristan'a 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar dün de Sırbistan ile Belgrad'da 0-0 berabere kaldı. 17'de Ozan Kabak'ın kafa vuruşu isabetli olmadı. 19'da Ozan Tufan'ın sert şutunu Rajkovic kurtardı.

ÇAĞLAR'DAN BÜYÜK BİR HATA

45. dakikada Çağlar'ın büyük sonrası Mitrovic'in şutunda Mert gole izin vermedi. 49'da 2. sarı kartını gören Kolarov oyundan atıldı. 76'da Hasan Ali'nin sert şutu yan ağlarda kaldı.





YUSUF YAZICI FIRSATI HARCADI

78'de Yusuf Yazıcı çok müsait pozisyonda kötü vurdu. 88. dakikada Nazım Sangare son anda araya girip tehlikeyi önledi. Kalan sürede gol gelmeyince Milli Takımımız 1 puana razı oldu.





SADECE ÇAĞLAR KALDI TÜM TAKIM DEĞIŞTI!

Teknik Direktör Şenol Güneş üç gün önce Macaristan'a kaybeden kadroda çok önemli bir değişim yaptı. Tecrübeli hoca Çağlar Söyüncü dışında 10 farklı isme 11'de şans verdi. Orkun Kökçü ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıkarken, kaleyi de Mert Günok devraldı.