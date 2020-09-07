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    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
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    Belgrad'da sessiz gece! Milliler bu kez de gülemedi

    Milliler yine gülemedi. Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında ’ta ’a 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar dün de ile Belgrad’da 0-0 berabere kaldı. 17’de ’ın kafa vuruşu isabetli olmadı. 19’da ’ın sert şutunu Rajkovic kurtardı.

    Belgrad'da sessiz gece

    Milliler yine gülemedi. Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında 'ta 'a 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar dün de ile Belgrad'da 0-0 berabere kaldı. 17'de 'ın kafa vuruşu isabetli olmadı. 19'da 'ın sert şutunu Rajkovic kurtardı.

    ÇAĞLAR'DAN BÜYÜK BİR HATA
    45. dakikada Çağlar'ın büyük sonrası Mitrovic'in şutunda Mert gole izin vermedi. 49'da 2. sarı kartını gören Kolarov oyundan atıldı. 76'da Hasan Ali'nin sert şutu yan ağlarda kaldı.



    YUSUF YAZICI FIRSATI HARCADI
    78'de Yusuf Yazıcı çok müsait pozisyonda kötü vurdu. 88. dakikada Nazım Sangare son anda araya girip tehlikeyi önledi. Kalan sürede gol gelmeyince Milli Takımımız 1 puana razı oldu.



    SADECE ÇAĞLAR KALDI TÜM TAKIM DEĞIŞTI!
    Teknik Direktör Şenol Güneş üç gün önce Macaristan'a kaybeden kadroda çok önemli bir değişim yaptı. Tecrübeli hoca Çağlar Söyüncü dışında 10 farklı isme 11'de şans verdi. Orkun Kökçü ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıkarken, kaleyi de Mert Günok devraldı.

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