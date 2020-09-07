Las Palmas'a kiralanan oyuncu, 2018 yılında Stoke City'ye 7 milyon 200 bin Euro bedelle satıldı. Ardından bir yıllığına İspanya kulübü Getafe'ye kiralanan Oghenekaro Etebo, Galatasaray'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor.

Orta saha mevkisinde forma giyen 1,74 boyundaki Oghenekaro Etebo, sağ ayağına hakimdir.