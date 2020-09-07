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    • 07.09.2020 17:30
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    ? Galatasaray’ın yeni transferi Oghenekaro , nereli?

    , kaç yaşında, nereli? Galatasaray’ın yeni transferi Oghenekaro Etebo kimdir? Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Stoke City ekibinde forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran transfer haberinin ardından Etebo kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo kimdir?

    Etebo kimdir? Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurduğu orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo kimdir, kaç yaşında, nereli? Sarı kırmızılı ekip aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo ile anlaşma sağlandı. Peki, Etebo kimdir?

    ETEBO KİMDİR?

    Oghenekaro Etebo, 9 Kasım 1995 tarihinde Nijerya'nın Lagon kentinde dünyaya geldi. Nijerya takımı olan Warri Wolves FC'de futbola başlayan Oghenekaro Etebo, Portekiz ekiplerinden Feirense tarafından keşfedildi.

    Las Palmas'a kiralanan oyuncu, 2018 yılında Stoke City'ye 7 milyon 200 bin Euro bedelle satıldı. Ardından bir yıllığına İspanya kulübü Getafe'ye kiralanan Oghenekaro Etebo, Galatasaray'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor.

    Orta saha mevkisinde forma giyen 1,74 boyundaki Oghenekaro Etebo, sağ ayağına hakimdir.
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