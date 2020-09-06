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    • 06.09.2020 11:13
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    Son dakika i | 'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

    Son dakika haberine göre 'ta isteneni bir türlü veremeyen ve Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen Şilili stoper 'nun sözleşmesi feshedildi.

    Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Montero ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Oyuncunun alacağı olan 700 bin euro 3 taksitle ödenecek.

    KARAGÜMRÜK İLE GÖRÜŞÜYOR
    Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşme halinde.
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