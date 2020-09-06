Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, eski futbolcusu N'diaye ile yeniden anlaşıldığına yönelik ortaya atılan iddialar sonrası bir açıklama yayınladı. Açıklamada Ndiaye transferiyle birlikte rakip takımlardan ayrılan diğer isimlerin transfer iddiaları da yalanlandı.
İşte o açıklama
Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur.
Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır.
Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Galatasaray Spor Kulübü