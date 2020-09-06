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    • 06.09.2020 18:21
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    Son dakika: Formula 1'de 'ini ndı!

    Son dakika haberi... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı İtalya'da gerçekleşti. 'ine Ferrari'nin sı ve damga vurdu. Yarışı kazanan isim Pierre Gasly oldu.

    Formula 1'de büyük sürpriz!

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı İtalya'da gerçekleşti.

    'ine Ferrari'nin sı ve damga vurdu. İtalya Grand Prix'ini kazanan isim Pierre Gasly oldu.

    HAMİLTON'UN CEZASI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
    Mercedes ve 'ın çok rahat bir şekilde galibiyete gittiği yarışta durum, Haas pilotu 'in pit yolu öncesi yolda kalması ve Hamilton'ın pit yolu kapalıyken pite gelmesiyle tamamen değişti.

    Hamilton, 10 sn dur kalk cezası alınca Gasly liderliğe yükseldi ve yarışı kazanan isim oldu.

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