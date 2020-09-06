A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
SIRBİSTAN - TÜRKİYE | CANLI
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com. tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Sırbistan:
Türkiye: