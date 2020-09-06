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    • 06.09.2020 20:24
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    - Türkiye | CANLI ANLATIM

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında  ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan Türkiye maçının canlı anlatımını takvim.com. tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Millilerin ilk 11'i belli oldu!

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında ile karşı karşıya geliyor.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve 1'den naklen yayınlanacak.

    SIRBİSTAN - TÜRKİYE | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com. tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER
    Sırbistan:

    Türkiye:

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