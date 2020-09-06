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    • 06.09.2020 16:46
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    'dan potada bir transfer daha

    Bu sezon basketbolda iddialı bir takım kurarak zirveye oynamak isteyen Doğa Sigorta, 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayabilen ABD'li oyuncu Johnathan Williams'ı kadrosuna kattı.

    G.Saray'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı

    Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ABD'li Johnathan Williams'ı kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

    4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayan 2.06 metre boyundaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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