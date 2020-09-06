Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ABD'li Johnathan Williams'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.
4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayan 2.06 metre boyundaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
🚨💨🖐️— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) September 6, 2020
Johnathan Williams (@Iam_J3) Galatasaray Doğa Sigorta'da!
25 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzunla sözleşme imzaladık! 🖋️
Detaylar 🔗 https://t.co/Lzze1IVzJq
#WelcomeJohnathan #FightAsOne 🟡🔴 pic.twitter.com/g1sqCMCDQE