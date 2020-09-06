Sırbistan - Türkiye maçı TRT 1 canlı izle! Sırbistan Türkiye maçı canlı izleyin. UEFA Uluslar Ligi maçında Sırbistan Türkiye karşılaşması oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, TRT 1 şifresiz bedava izle, TRT seyret gibi araştırmalar yapıyor. Peki Sırbistan Türkiye maçı hangi kanaldan şifresiz bedava izlenir? A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan ile oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla 580. defa sahaya çıktı. Ay- yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271 özel 579 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 763 gol atarken kalesinde 824 gol gördü.
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SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sırbistan Türkiye maçı saat 21:45'te başlayacak.
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Güneş'in muhtemel 11'inin şu isimlerden oluşması bekleniyor: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Yusuf, Burak
Sırbistan'ın muhtemel 11'i: Dmitrovic, Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Djuricic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Savic, Tosic, Mitrovic
Şenol Güneş'ten revizyon kararı
Euro 2020 elemelerinde oynadığımız futbolla tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve takdir kazanmıştık. Geniş bir oyuncu grubuna sahip oluşumuz nedeniyle her ismi kullanmaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş, Macaristan karşısında da Mert Hakan, Emre Kılınç, Mert Müldür ve Ahmed Kutucu gibi isimleri 11'de sahaya sürdü. Ancak beklenmedik mağlubiyet sonrasında tecrübeli hoca, Sırbistan karşısına bambaşka bir kadro ile çıkmaya karar verdi.
'Yarışa devam etmek istiyoruz'
Sırbistan maçı öncesinde teknik direktörümüz Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Macaristan karşısında oynanan oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur? Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı" dedi.
'İyi performans bekliyorum'
Sırbistan'ın güçlü bir takım olduğunu dile getiren kurt hoca, "Son maçta oyuna ve pozisyonlara bakarsak etkili oynadılar ama attığı gollerle Rusya maçı 3-1 aldı. Macaristan bize sürpriz yapmış oldu, Rusya galibiyet beklerken zorlandı ama kazandı. Yarın (bugün) kazanmak isteyeceğiz. Yarışa devam etmek istiyoruz. Sonra 4 maçımız kalıyor. Şartlar ne olursa olsun ilk maça da kazanmak için sahaya çıktık. Yarın (bugün) hem oyun hem de oyuncularımızın performansı iyi olsun istiyorum" diye konuştu.
Korona önlemleri çok yüksek
Kritik karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanıyor. Yetkililer mücadele öncesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle çok sıkı önlemler aldı. Karşılaşmanın oynandığı stat ve takımların konaklayacağı otellerin her bir metrekaresi özenle dezenfekte edildi. Pandemiden dolayı medyaya da çok az kota verildiği öğrenildi. Hem Sırbistan hem de Türk medyasından yalnızca birkaç gazeteci karşılaşmayı stattan takip edebiliyor.
A Milli Futbol Takımımız 580. defa sahaya çıkacak
A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan ile oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla 580. defa sahaya çıktı. Ay- yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271 özel 579 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.
Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 763 gol atarken kalesinde 824 gol gördü. Millîlerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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