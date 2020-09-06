A Milli Futbol Takımımız 580. defa sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan ile oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla 580. defa sahaya çıktı. Ay- yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271 özel 579 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 763 gol atarken kalesinde 824 gol gördü. Millîlerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



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