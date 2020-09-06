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    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
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    Millilerimiz için ’a görücüler geldi

    Futbol ajanlarının gözü bugün -Türkiye maçında olacak. ve ’nin menajerler tarafından göz hapsinde olacağı ifade ediliyor. Uğurcan Çakır’ın ismi daha önce İngiliz kulüpleriyle bir arada anılmıştı. İrfan Can Kahveci’ye ise İtalyan ve İspanyol takımlarının ilgisi olduğu biliniyor.

    Millilerimiz için Sırbistan’a görücüler geldi

    Futbol ajanlarının gözü bugün -Türkiye maçında olacak. ve 'nin menajerler tarafından göz hapsinde olacağı ifade ediliyor. Uğurcan Çakır'ın ismi daha önce İngiliz kulüpleriyle bir arada anılmıştı. İrfan Can Kahveci'ye ise İtalyan ve İspanyol takımlarının ilgisi olduğu biliniyor.

    TÜRKİYE SIRBİSTAN'DA MORAL ARIYOR
    Uluslar Ligi'nde ilk maçını kaybeden Türkiye 2. maçında bu gece TSİ 20.45'te deplasmanda Sırbistan önünde ter dökecek. Karşılaşmayı Belarislu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Sırbistan ilk maçta Rusya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

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