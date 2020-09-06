Fırtına’da stoper alarmı

Trabzonspor stoper transferi için düğmeye bastı. Çaykur Rizespor maçında görülen stoper zaafiyetinden sonra harekete geçen Bordo- Mavili yöneticiler listede bulunan Vitor Hugo, Yordan Osorio, Korntney Hause ve Alpaslan Öztürk'ten ikisini transfer etmek için harekete geçti.

Listede ilk sırada yer alan Vitor Hugo'yu kiralamak için yoğun temaslarda bulunan Trabzonspor Yönetimi, Osorio, Hause ve Alpaslan için de görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN İYİ HABER

Trabzonspor'un Çaykur Rize ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür dünkü idmana çıktı. Yıldız oyuncunun durumunun iyi olması sevindirdi.