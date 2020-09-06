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    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
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    Fırtına’da stoper alarmı

    stoper sorununu çözmek için düğmeye bastı. Yönetim , , Kortney Hause ve ’ten ikisini etmenin planlarını yapıyor.

    Fırtına’da stoper alarmı

    Trabzonspor stoper i için düğmeye bastı. maçında görülen stoper zaafiyetinden sonra harekete geçen Bordo- Mavili yöneticiler listede bulunan , , Korntney Hause ve 'ten ikisini transfer etmek için harekete geçti.

    Listede ilk sırada yer alan Vitor Hugo'yu kiralamak için yoğun temaslarda bulunan Yönetimi, Osorio, Hause ve Alpaslan için de görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN İYİ HABER
    Trabzonspor'un Çaykur Rize ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür dünkü idmana çıktı. Yıldız oyuncunun durumunun iyi olması sevindirdi.

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