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    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
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    'den kupalı başlangıç

    The Land of ’ın final maçında ’nda ’u 1-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Kanarya sahaya Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, , Tolga, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam ve Frey 11’iyle başladı.

    Kupalı başlangıç

    The Land of 'ın final maçında 'nda 'u 1-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Kanarya sahaya Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, , Tolga, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam ve Frey 11'iyle başladı.

    THIAM'LA İKİ FIRSAT KAÇTI
    Maçın ilk yarısında F.Bahçe 9 ve 24. dakikalarda Thiam'la gol fırsatlarından yararlanamadı. 43'te Frey'in dönerek vuruşunda Muammer başarılıydı. Devre 0-0 berabere bitti.

    CANER FRİKİKTEN GOL ATTI
    İkinci     yarının 67. dakikasında Caner'in frikikten attığı golle Fenerbahçe maçı 1-0 kazanarak kupayı kucakladı. Yeni transferlerden 64'te, Lemos da 83'te oyuna dahil oldu.

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