Fenerbahçe The Land of Legends Cup'ın final maçında Ülker Stadı'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Kanarya sahaya Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner Erkin, Tolga, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam ve Frey 11'iyle başladı.
THIAM'LA İKİ FIRSAT KAÇTI
Maçın ilk yarısında F.Bahçe 9 ve 24. dakikalarda Thiam'la gol fırsatlarından yararlanamadı. 43'te Frey'in dönerek vuruşunda Muammer başarılıydı. Devre 0-0 berabere bitti.
CANER FRİKİKTEN GOL ATTI
İkinci yarının 67. dakikasında Caner'in frikikten attığı golle Fenerbahçe maçı 1-0 kazanarak kupayı kucakladı. Yeni transferlerden Valencia 64'te, Lemos da 83'te oyuna dahil oldu.