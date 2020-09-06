Yeni sezon öncesinde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren F.Bahçe, yeni bir şova daha hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta 3 yıldıza daha imza attıracak. Kanarya golcüler Eran Zahavi, Nikola Kalinic ve sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu bitirdi.

ZAHAVI'DEN 'BİTTİ' MESAJI!

433 adlı hesap, Zahavi'ye, "Come to Fenerbahçe'' yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, ''Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." cevabını verdi.

MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR

Yıldız oyuncunun instagramdan yaptığı paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarlar mesaj kampanyası başlattı. Kanarya, Hırvat golcü Nikola Kalinic'de de mutlu sona ulaştı.

KALU'DA PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Fenerbahçe Bordeaux forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'da da tüm pürüzleri giderdi. 3 yıldız önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek ve imzayı atacak.