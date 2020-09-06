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    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
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    3'lü çekiyor! Tam gaz devam

    Yeni sezon öncesinde yaptığı flaş lerle adından söz ettiren F.Bahçe, yeni bir şova daha hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta 3 yıldıza daha imza attıracak. Kanarya golcüler , ve sağ kanat oyuncusu ’yu bitirdi.

    Fener 3'lü çekiyor

    Yeni sezon öncesinde yaptığı flaş lerle adından söz ettiren F.Bahçe, yeni bir şova daha hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta 3 yıldıza daha imza attıracak. Kanarya golcüler , ve sağ kanat oyuncusu 'yu bitirdi.

    ZAHAVI'DEN 'BİTTİ' MESAJI!
    433 adlı hesap, Zahavi'ye, "Come to Fenerbahçe'' yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, ''Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." cevabını verdi.

    MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR
    Yıldız oyuncunun instagramdan yaptığı paylaşım sonrası li taraftarlar mesaj kampanyası başlattı. Kanarya, Hırvat golcü Nikola Kalinic'de de mutlu sona ulaştı.

    KALU'DA PÜRÜZLER GİDERİLDİ
    Fenerbahçe Bordeaux forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'da da tüm pürüzleri giderdi. 3 yıldız önümüzdeki hafta 'a gelecek ve imzayı atacak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe 3'lü çekiyor! Tam gaz devam
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