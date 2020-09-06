Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’le sıcak temas! ’li star için görüşmelerine hız verdi

    sağ bek i için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetim ’ın 27 yaşındaki ’li sağ beki için İngiliz kulübüyle görüşmelerine hız verdi. İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara hız verildi.

    Yedlin’le sıcak temas!

    sağ bek i için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetim 'ın 27 yaşındaki 'li sağ beki için İngiliz kulübüyle görüşmelerine hız verdi. İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara hız verildi.

    1.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
    Futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın Newcastle'lı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirerek İngiliz ekibine bu oyuncu için 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerdi.

    20 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
    Newcastle'da geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilirken zaman zaman yedek kulübesinde kaldı.

    SERGEN YALÇIN ONU ÇOK İSTİYOR
    Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ABD'li oyuncuyu çok beğendiği ve bu oyuncunun özellikle transfer edilmesi için yönetimden özel istekte bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor DeAndre Yedlin’le sıcak temas! Beşiktaş ABD’li star için görüşmelerine hız verdi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri