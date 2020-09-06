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    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
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    'da orta saha harekatı! Son aday

    önümüzdeki hafta de sıcak saatler yaşayacak. , orta saha transferi için geri sayıma geçti. Galatasaray orta saha için birçok adayla temas kurdu. Şimdiye kadar Josef de Souza, Lerma, ve ile görüşen Aslan’da son aday .

    Son aday Strootman

    önümüzdeki hafta de sıcak saatler yaşayacak. , orta saha transferi için geri sayıma geçti. Galatasaray orta saha için birçok adayla temas kurdu. Şimdiye kadar Josef de Souza, Lerma, ve ile görüşen Aslan'da son aday .

    2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Aslan Fransız temsilcisi Marsilya forması giyen ve kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Strootman için teklif yapmaya hazırlanıyor.

    KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
    Cimbom tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Marsilya'nın kiralama teklifine vereceği cevap bekleniyor. Stootman'ın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

    45 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    Kevin Strootman 45 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Gerçek mevkisi merkez orta saha olan Strootman ön liberoda da görev yapabiliyor.

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    Haberler Spor Cimbom'da orta saha harekatı! Son aday Kevin Strootman
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