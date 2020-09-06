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    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
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    Başkan 19 yaş Altı Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Başkan , ’nda kazanan 19 Yaş Altı Kız Voleybol ı’nı kabul etti. ’nde gerçekleşti.

    Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti

    Başkan , 'nda kazanan 19 Yaş Altı Kız Voleybol ı'nı kabul etti. 'nde gerçekleşti.

    KASAPOĞLU DA BULUNDU
    Sporcularla     ve teknik heyetle sohbet eden Erdoğan, Milli Takımı başarısından dolayı kutladı. Milli takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti. Bakan Kasapoğlu da ziyarette yer aldı.



    NBA'DE YILIN 6'NCI ADAMI HARRELL OLDU
    NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen Montrezl Harrell, "yılın altıncı adamı" seçildi. NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 63 maçta 18,6 sayı, 7,1 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla oynayan 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü almaya hak kazandı.

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