Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti. Kabul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

KASAPOĞLU DA BULUNDU

Sporcularla ve teknik heyetle sohbet eden Erdoğan, Milli Takımı başarısından dolayı kutladı. Milli takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti. Bakan Kasapoğlu da ziyarette yer aldı.





NBA'DE YILIN 6'NCI ADAMI HARRELL OLDU

NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen Montrezl Harrell, "yılın altıncı adamı" seçildi. NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 63 maçta 18,6 sayı, 7,1 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla oynayan 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü almaya hak kazandı.