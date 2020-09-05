Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta ne zaman? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi Sırbistan Türkiye maçı ne zaman saat kaça? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçları başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, pandemi sonrası ikinci karşılaşmasında Sırbistan ile karşılaşıyor. Deplasmanda oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Futbolseverler de Sırbistan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.