Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta ne zaman? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi Sırbistan Türkiye maçı ne zaman saat kaça? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçları başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, pandemi sonrası ikinci karşılaşmasında Sırbistan ile karşılaşıyor. Deplasmanda oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Futbolseverler de Sırbistan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda? İşte detaylar…
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.
ADAY KADRO
Milli takımda, Macaristan karşılaşması öncesinde Mert Çetin, dün de Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
A Milli Takım'ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)