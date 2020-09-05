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    • 05.09.2020 18:41
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    Son dakika haberi: , ile görüşmelere başladı

    Son dakika haberine göre; Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , ile görüşmelere başladı. Aboubakar'ın kulübünden sağlık raporları istendi.

    Beşiktaş Aboubakar ile görüşmelere başladı

    Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet ile görüşmelere başladı.

    Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun sağlık raporlarını talep etti.

    Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti.

    Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giydi. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı.

    Siyah-beyazlı formayla 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.

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