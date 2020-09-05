Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta ne zaman?

Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta ne zaman? Sarı lacivertli taraftarlar FB Sivasspor maçı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. The Land of Legends turnuvasında final mücadelesi oynanacak. Maçın yayıncı kanalı ve saati merak ediliyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

D-Smart platformunun kanalı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.