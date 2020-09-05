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    • 05.09.2020 14:57
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    • 05.09.2020 14:57
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    maçı hangi kanalda? ne zaman?

    maçı hangi kanalda? saat kaçta ne zaman? Yeni sezona sayılı gün kala hazırlık maçları devam ediyor. Futbolseverler takımlarının sezon öncesi performanslarını ve yeni transferleri izliyor. Peki, ? The Land Of Legends turnuvasında ne zaman? İşte detaylar…

    Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta ne zaman?

    Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta ne zaman? Sarı lacivertli taraftarlar FB Sivasspor maçı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. The Land of Legends turnuvasında final mücadelesi oynanacak. Maçın yayıncı kanalı ve saati merak ediliyor.

    FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    D-Smart platformunun kanalı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.

    FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey

    Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Felix, Gradel, Ninga, Yatabare

    BEŞİKTAŞ KUPADA ÜÇÜNCÜ OLDU

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.

    Siyah beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Atakan Üner, 40'ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86'ncı dakikada İlkay İşler kaydetti.

    MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta ne zaman?
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