Milliler kötü başladı. Ay- Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3 Grup'taki ilk maçında Sivas'ta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip ilk yarıda çok etkiliydi. 12'de Holender'in şutunu Uğurcan kornere çeldi. 19. dakikada Szoboszlai'nin vuruşu direkten döndü.

GULASCI GOLE İZİN VERMEDİ

31. dakikada bu kez Hollender'in şutu direkte patladı. 52. dakikada Burak Yılmaz'ın vuruşunu kaleci Gulacsi kornere çeldi. 57'de Hakan Çalhanoğlu'nun yay üzerinden şutu auta gitti.

UĞURCAN ÇAKIR ADETA UZADI!

66'da Orban'ın kafasını Uğurcan müthiş çıkardı. 80. dakikada Szoboszlai yaklaşık 25 metreden müthiş bir frikik golüyle skoru 1-0 yaptı. Kalan dakikalarda çabalarımız fayda etmedi.