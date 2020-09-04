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    • Spor
    • 04.09.2020 Gazete
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    Milliler'e Macar şoku! tek golle boyun eğdi

    Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta etkisiz bir oyun sergileyen Mililler pozisyon üretmekte çok zorlandı. 80. dakikada Szoboszlai'nin müthiş frikik golüne engel olamayan hiç beklemediği bir yenilgi aldı.

    Milliler'e Macar şoku

    Milliler kötü başladı. Ay- Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3 Grup'taki ilk maçında Sivas'ta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip ilk yarıda çok etkiliydi. 12'de Holender'in şutunu Uğurcan kornere çeldi. 19. dakikada Szoboszlai'nin vuruşu direkten döndü.

    GULASCI GOLE İZİN VERMEDİ
    31. dakikada bu kez Hollender'in şutu direkte patladı. 52. dakikada Burak Yılmaz'ın vuruşunu kaleci Gulacsi kornere çeldi. 57'de Hakan Çalhanoğlu'nun yay üzerinden şutu auta gitti.

    UĞURCAN ÇAKIR ADETA UZADI!
    66'da Orban'ın kafasını Uğurcan müthiş çıkardı. 80. dakikada Szoboszlai yaklaşık 25 metreden müthiş bir frikik golüyle skoru 1-0 yaptı. Kalan dakikalarda çabalarımız fayda etmedi.

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