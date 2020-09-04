



"AYRILMAKTA ÖZGÜR OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM ÇÜNKÜ BARTOMEU İLE BÖYLE KONUŞTUK"

Barcelona'yı "Hayatımın kulübü" olarak niteleyen Messi, "Ayrılmakta özgür olduğumu düşündüm çünkü Bartomeu bana böyle söylemişti. Ancak sonrasında 700 milyon Euro'luk maddeyi öne sürdüler. Bizim başkanla önceki senelerdeki konuşmalarımızla bununla ilgili hiçbir şey geçmemişti. Bartomeu, beni Barcelona'yı mahkemeye vermeye zorladı ancak bunu yapamazdım, burada sözleşmem boyunca devam etme kararı aldım. Onlardan tek bir isteğim vardı, en azından üst seviyede rekabet edelim. Roma'da, Liverpool'da, Lizbon'da olduğu gibi dağılmayalım. Ancak tüm bunlara rağmen sahadaki tavrım hiç değişmeyecek. Ne kadar ayrılmak istesem de sahadan elimden geleni yapacağım. Her zaman kazanmak istiyorum, rekabetçi biriyim ve kaybetmeyi sevmiyorum. Kulüp için her zaman en iyisini istiyorum" şeklinde konuştu.

Messi son olarak "Başka bir takıma gitsem de, Barcelona'da kalsam da, Barça'ya olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" dedi ve sözlerini sonlandırdı.