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    • 04.09.2020 21:03
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    • 04.09.2020 21:04
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    - | CANLI ANLATIM

    ve sında 3'üncülük için kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

    ve sında 3'üncülük için kozlarını paylaşıyor.

    Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve 'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

    Saat 21:00'da başlayan Beşiktaş - Antalyaspor maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin

    Antalyaspor: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.

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