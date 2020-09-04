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    • 04.09.2020 17:23
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    • 04.09.2020 17:26
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    - maçı CANLI

    Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve de hareketli dönem geçiren ve Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı takip edeblirsiniz.

    Rizespor - Trabzonspor | CANLI

    Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve de hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geliyor.

    Flavio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimleri kadrosuna katan , Yasin Pehlivan, , Kemal Rüzgar, Fabricio Baiano, Loic Remy, Atakan Akkaynak, Konrad Michalak ve Akhmat Grozny gibi isimleri kadrosuna katan 'a konuk oluyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

    Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.

    Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, A. Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

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