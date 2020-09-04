"SÖRLOTH'UN PERFORMANSI TAM BİLİNMİYOR"

Anders Trondsen, Sörloth'un performansının ülkesinde tam olarak bilinmediğini kaydetti. Trondsen, "Norveç'teki TV yayınları nedeniyle Türk futbolunu takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Bazı maçların tamamen yayınlanmadığını düşündüğünüzde Sörloth'un performansı Norveç'te tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Ancak ben kendisinin buradaki tüm maçlarını takip ettim. Kendi özgüvenini kazandığında üst düzey bir performans gösteriyor. Ben de aynı şekilde performans gösterirsem, ben de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

"TRABZON İLE TRONDHEIM BENZİYOR"

Trabzon'da hiç yabancılık çekmediğini vurgulayan Anders Trondsen, "Trabzon aslında Norveç'te yaşadığım Trondhem şehri ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile konuştuğumuzda özellikle deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu söyledi. Umarım pandemi bittikten sonra şehri daha çok gezme ve tanıma fırsatı bulacağım" dedi.