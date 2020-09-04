Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından özellikle şu saatlerde heyecanla araştırılıyor. 2020-2021 Süper Lig sezonu için geri sayım devam ederken takımlar hazırlık mücadelelerinde karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17.00'de Trabzonspor ve Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken mücadele ASpor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İşte Rizespor TS ASpor canlı yayın izle seçeneği
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Rizespor Trabzonspor maçı 4 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, A. Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
YENİLENEN KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek...
ANDERS TRONDSEN: GELMEDEN ÖNCE TÜM TAKIMI TANIYORDUM
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Norveçli Anders Trondsen, vatandaşı Alexander Sörloth sayesinde gelmeden önce tüm takımı tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.
Bordo-mavililerin Rosenborg'dan kadrosuna kattığı Anders Trondsen, kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, çok iyi bir oyuncu grubu olduklarını belirterek, "Alışma sürecim gayet iyi gidiyor, fiziken de iyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni gayet iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyorum. Burada bir arkadaşınızın olması sizin hayatınızı mutlaka kolaylaştırıyor. Sörloth ile beraber 15- 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Hatta beraber oynadığımız takımların hepsinde neredeyse oda arkadaşıydık. Böyle birinin sizden daha önce burada olması sizin hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Gün geçtikçe diğer takım arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buluyorum. Gerçekten harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir yolda gittiğimizi söyleyebilirim. Hepsine bana gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
"SÖRLOTH İLE HER GÜN KONUŞTUK"
Transferinden önce Trabzonspor hakkında Sörloth'tan her gün bilgi aldığını anlatan Trondsen, "Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Rosenborg'da son maçımı yaklaşık iki hafta önce oynamıştım. Koronavirüs nedeniyle biraz gecikmeler yaşandı ama sonra Trabzon'a gelerek sağlık testlerinden geçtim. Aslında 4-5 gün gecikmeli de Trabzon'a gelebilirdim ama bunu istemedim. Çünkü Trabzonspor'un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen buraya dahil olmam gerektiğini düşündüm. O dönemde neredeyse her gün görüntülü olarak Sörloth ile görüşüyorduk. Hatta Sörloth ile o kadar çok şeyi konuştuk ki neredeyse gelmeden önce takımı tamamen tanıyordum. Sörloth olmasa da Trabzonspor'a gelebilirdim çünkü ne kadar büyük bir takım olduğunu görüyorum. Trabzonspor'a gelmek benim kararımdı ama tabii ki transfer sürecimde neredeyse her gün Sörloth ile konuşarak Trabzonspor hakkında bilgi edindim" diye konuştu.
"SÖRLOTH'UN PERFORMANSI TAM BİLİNMİYOR"
Anders Trondsen, Sörloth'un performansının ülkesinde tam olarak bilinmediğini kaydetti. Trondsen, "Norveç'teki TV yayınları nedeniyle Türk futbolunu takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Bazı maçların tamamen yayınlanmadığını düşündüğünüzde Sörloth'un performansı Norveç'te tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Ancak ben kendisinin buradaki tüm maçlarını takip ettim. Kendi özgüvenini kazandığında üst düzey bir performans gösteriyor. Ben de aynı şekilde performans gösterirsem, ben de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.
"TRABZON İLE TRONDHEIM BENZİYOR"
Trabzon'da hiç yabancılık çekmediğini vurgulayan Anders Trondsen, "Trabzon aslında Norveç'te yaşadığım Trondhem şehri ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile konuştuğumuzda özellikle deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu söyledi. Umarım pandemi bittikten sonra şehri daha çok gezme ve tanıma fırsatı bulacağım" dedi.