Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta ne zaman?

TRABZONSPOR'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde fırtına estiriyor.

Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.

SAMSUNSPOR'A MAĞLUP OLDU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor en son 29.02.2020 tarihinde Trabzon'da karşı karşıya gelirken Müsabakayı 5-2 Trabzonspor kazandı. Çaykur Rizespor son maçında evinde Alanyaspor'a 3-0 mağlup olurken Trabzonspor deplasmanda hazırlık maçında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.