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    • 03.09.2020 20:46
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    Son dakika: Uluslar B Ligi Türkiye- maçının ilk 11'leri belli oldu

    A Mili Takım, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bugün 'ı konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

    A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bugün 'ı konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

    Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

    6 EYLÜL'DE SIRBİSTAN İLE KARŞILAŞACAK
    A ımız, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.



    İşte ilk 11'ler...

    Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

    Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Attila Szalai, Adam Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

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