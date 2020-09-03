Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile mücadele edecek. Karşılaşmada, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşmaya dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.