A Milli Futbol Takımımız, bugün UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile mücadele ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye 'mutlak zafer' parolasıyla sahaya çıktı. Karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler özellikle Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Türkiye Macaristan maçı canlı yayın hangi kanalda, nereden izlenir? İşte o sorunun yanıtı...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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