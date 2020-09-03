A Milli Futbol Takımımız, bugün UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile mücadele ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye 'mutlak zafer' parolasıyla sahaya çıktı. Karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler özellikle Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Türkiye Macaristan maçı canlı yayın hangi kanalda, nereden izlenir? İşte o sorunun yanıtı...
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.
A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 13. RANDEVUDA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.
RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
MACARLAR'DAN FARKLI GALİBİYET
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı. Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.