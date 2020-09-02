Süper Lig'in başlamasına 10 gün kalmasına rağmen henüz 6 ve 8 numara transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray'ın fırsat ayağına geldi. Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza serbest kaldı. Cimbom da hemen düğmeye bastı.

TÜM ALACAKLARINI BIRAKTI

Alınan bilgilere göre Al Ahli ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Josef de Souza kulübüyle masaya oturdu. Brezilyalı yıldız alacaklarına karşılık sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.

FATİH TERİM ONAYI VERDİ

Uzun süredir 6 numara arayan Galatasaray yönetiminin bu gelişme sonrası Fatih Terim'le görüştüğü öğrenildi. Tecrübeliteknik adamın hocanın Josef"e onay verdiği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Hemen 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Josef'in yeniden Türkiye'de futbol oynamaya çok sıcak baktığı belirtiliyor.