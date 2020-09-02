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    • Spor
    • 02.09.2020 Gazete
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    ’dan De Souza bombası! eski Fenerli için düğmeye bastı

    ’in başlamasına 10 gün kalmasına rağmen henüz 6 ve 8 numara ini gerçekleştiremeyen ’ın fırsat ayağına geldi. Suudi kulübü ’de forma giyen ’nin eski futbolcusu de Souza serbest kaldı. da hemen düğmeye bastı.

    Cimbom’dan Josef bombası!

    'in başlamasına 10 gün kalmasına rağmen henüz 6 ve 8 numara ini gerçekleştiremeyen 'ın fırsat ayağına geldi. Suudi kulübü 'de forma giyen 'nin eski futbolcusu de Souza serbest kaldı. da hemen düğmeye bastı.

    TÜM ALACAKLARINI BIRAKTI
    Alınan bilgilere göre Al Ahli ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Josef de Souza kulübüyle masaya oturdu. Brezilyalı yıldız alacaklarına karşılık sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.

    FATİH TERİM ONAYI VERDİ
    Uzun süredir 6 numara arayan Galatasaray yönetiminin bu gelişme sonrası Fatih Terim'le görüştüğü öğrenildi. Tecrübeliteknik adamın hocanın Josef"e onay verdiği ifade edildi.

    TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
    Hemen 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Josef'in yeniden Türkiye'de futbol oynamaya çok sıcak baktığı belirtiliyor.

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