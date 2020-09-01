Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Birçok ligde futbol heyecanı yeniden başlarken UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları da start alıyor. A Milli Futbol Takımımız da önce Macaristan ardından Sırbistan'la iki maç yapacak. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21:45'te başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelede Portekizli hakem Artur Dias görev yapacak.
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma şifresiz canlı yayınla TRT 1 ekranlarında olacak.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)