Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Birçok ligde futbol heyecanı yeniden başlarken UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları da start alıyor. A Milli Futbol Takımımız da önce Macaristan ardından Sırbistan'la iki maç yapacak. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21:45'te başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelede Portekizli hakem Artur Dias görev yapacak.