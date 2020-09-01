Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta ne zaman?

BEŞİKTAŞ SON DURUM

Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması sonrası bir anda kendini Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bulan Beşiktaş, PAOK'a kaybedip ciddi bir gelir kapısını elinin tersiyle itmiş oldu.

Geçen sezona kıyasla TD Sergen Yalçın'ın takımında ciddi değişiklikler de oldu... Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleşmelerini yenilemedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Lille yolcusu olan Burak Yılmaz'ın yeri de henüz doldurulamadı.

Savunmaya Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile Welinton takviyeleri yapılırken, orta alana da Kayserispor'dan Bernard Mensah eklendi. Burak'ın yerine santrfor arayışı süren siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi bitip takıma geri dönen Cyle Larin ile gol arayacak.

Milli takımının kampına giden Domagoj Vida'nın yokluğunda stoper ikilisinin "Welinton & Roco" olması bekleniyor.