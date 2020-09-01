Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta ne zaman? Sezon öncesi takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip ilk ciddi hazırlık maçında Sivasspor ile karşılaşacak. The Land of Legends Cup kapsamında oynanacak mücadelede Beşiktaş'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecan dolu mücadele Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi D-Smart üyeleri izleyebilecek.
İLK FİNALİST FENERBAHÇE
The Land Of Legends Cup kapsamında dün akşam Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekibe Ülker Stadyumu'nda galibiyeti getiren golleri 29, 40 ve 82'nci dakikalarda Mame Thiam ile 63'üncü dakikada da Caner Erkin penaltıdan kaydetti.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.
BEŞİKTAŞ SON DURUM
Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması sonrası bir anda kendini Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bulan Beşiktaş, PAOK'a kaybedip ciddi bir gelir kapısını elinin tersiyle itmiş oldu.
Geçen sezona kıyasla TD Sergen Yalçın'ın takımında ciddi değişiklikler de oldu... Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleşmelerini yenilemedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Lille yolcusu olan Burak Yılmaz'ın yeri de henüz doldurulamadı.
Savunmaya Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile Welinton takviyeleri yapılırken, orta alana da Kayserispor'dan Bernard Mensah eklendi. Burak'ın yerine santrfor arayışı süren siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi bitip takıma geri dönen Cyle Larin ile gol arayacak.
Milli takımının kampına giden Domagoj Vida'nın yokluğunda stoper ikilisinin "Welinton & Roco" olması bekleniyor.