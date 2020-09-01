Beşiktaş Sivasspor maçı canlı izleme yolları! Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

The Land Of Legends Cup heyecanı devam ediyor. Bilindiği üzere kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Sivasspor mücadele veriyor. Dün akşam Fenerbahçe ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu akşam saat 21.00'de Beşiktaş ve Sivasspor kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşma takip etmek isteyen izleyiciler bu kapsamda Beşiktaş Sivasspor canlı yayın nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül Salı günü Vodafone Partk'ta oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
İlk karşılaşmalarını kazanan takımlar 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde final, kaybedenler 4 Eylül Cuma aynı saatte Vodafone Park'ta üçüncülük maçı oynayacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.
Kura çekimine seribaşı unvanıyla katılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek Bosna Hersek'ten Borac Banja Luka ve Portekiz'den Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu, tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak maçta muhtemel rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.
FARKLI MAĞLUBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.
HÜKMEN GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.