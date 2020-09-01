Beşiktaş Sivasspor maçı canlı izleme yolları! Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

The Land Of Legends Cup heyecanı devam ediyor. Bilindiği üzere kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Sivasspor mücadele veriyor. Dün akşam Fenerbahçe ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu akşam saat 21.00'de Beşiktaş ve Sivasspor kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşma takip etmek isteyen izleyiciler bu kapsamda Beşiktaş Sivasspor canlı yayın nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül Salı günü Vodafone Partk'ta oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

İlk karşılaşmalarını kazanan takımlar 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde final, kaybedenler 4 Eylül Cuma aynı saatte Vodafone Park'ta üçüncülük maçı oynayacak.