Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Kaybeden takım Antalyaspor ile 3. lük için kozlarını paylaşacak.
Müsabaka ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...
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İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare