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    • 01.09.2020 21:31
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    • 01.09.2020 21:31
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    hazırlıklarına devam eden kulüpler, 'ta karşı karşıya geliyor. Organizasyon kapsamında , ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Beşiktaş - Sivasspor | CANLI

    ile turnuvasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan takım, finalde 'nin rakibi olacak.

    Kaybeden takım ile 3. lük için kozlarını paylaşacak.

    Müsabaka ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...



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    İLK 11'LER

    Beşiktaş:     Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin

    Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

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