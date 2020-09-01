Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir yandan bazı oyuncularla yollarını ayırmak için görüşmelerde bulunan Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaştı.

Beşiktaş ve Roma kulübü Santon transferinde anlaşmaya vardı. Roma, Santon'u bedelsiz olarak kiralık Beşiktaş'a gönderecek. Ayrıca oyuncunun maaşının bir bölümünü de Roma'nın karşılayacağı öne sürüldü.