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    • Spor
    • 01.09.2020 Gazete
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    Tamamen strateji! Onun adı hipodromların Mourinho’su

    ’nu üst üste 6. kez kazanan , yeni zaferiyle ilgili detayları paylaştı. ile zafere uzanan Çelik, “Atın özgüveni çok fazla. Stratejinin de bu yarışta değişeceğini bildiğim için rakipleriyle mücadeleye son düzlüğe kadar sokmadım atımı. Ben arka grupta kaldım ve rakiplerimi izlemeye başladım” ifadelerini kullandı.

    Tamamen strateji

    'nu üst üste 6. kez kazanan , yeni zaferiyle ilgili detayları paylaştı. ile zafere uzanan Çelik, "Atın özgüveni çok fazla. Stratejinin de bu yarışta değişeceğini bildiğim için rakipleriyle mücadeleye son düzlüğe kadar sokmadım atımı. Ben arka grupta kaldım ve rakiplerimi izlemeye başladım" ifadelerini kullandı.

    SON DÜZLÜKTE HAMLE YAPTIK
    Çelik, "Hemen bana cevap vereceğini bildiğim için düzlükte beklenen yerde hamlemizi yaparak kazandık. İkimiz birbirimizi bir kez daha tamamlayarak kazanmayı başardık" diye konuştu.

    ŞAMPİYON OLMAK DAHA KOLAY
    Usta jokey, "Ahmet Çelik'in 7. kez şampiyon olması, Ahmet Çelik'in rekorunun kırılmasından daha kolay yorumlarına ben de katılıyorum. Kısmet olursa onu da boş çevirmeyeceğim" dedi.

    MÜTHİŞ TAKTİKLE ZAFERE
    Ahmet Çelik uzun süre geride götürdüğü yarışın son anlarında yaptığı atakla zafere yürüdü. Çelik, üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

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