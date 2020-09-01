UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu.



ALANYASPOR'UN RAKİBİ

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi Borac Banja - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray, Renova - Hajduk Split maçının galibiyle karşılaşacak