Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.09.2020 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2020 14:27
    ABONE OL

    Son dakika: , ve Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu

    Son dakika haberine göre, 'nde yer alan temsilcilerimiz Aytemiz , ve Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

    Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

    'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Aytemiz , ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu.


    ALANYASPOR'UN RAKİBİ
    Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
    Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi Borac Banja - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak.

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ
    Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray, Renova - Hajduk Split maçının galibiyle karşılaşacak

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri