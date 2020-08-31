Bir süredir Badou Ndiaye için Stoke City ile görüşen Beşiktaş, bu transferden vazgeçti. Senegalli yıldızda yaşanan bonservis problemi dışında, oyuncu tercihleri de değişen siyah-beyazlılar, savunma yönü daha güçlü olduğunu düşündüğü isimler üzerinden yeni bir plan yaptı.