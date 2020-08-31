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    • 31.08.2020 09:59
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    'tan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki yıldız masada

    Yeni sezon öncesi orta saha arayışlarını sürdüren , bir süredir nabız yokladığı Badou Ndiaye transferinden vazgeçti. Rotasını ikinci kez değiştiren siyah-beyazlı ekip Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater ile Leicester City'den Nampalys Mendy için kulüplerine teklifte bulundu.

    Beşiktaş'tan İngiltere'ye transfer çıkarması

    Bir süredir Badou Ndiaye için Stoke City ile görüşen Beşiktaş, bu transferden vazgeçti. Senegalli yıldızda yaşanan bonservis problemi dışında, oyuncu tercihleri de değişen siyah-beyazlılar, savunma yönü daha güçlü olduğunu düşündüğü isimler üzerinden yeni bir plan yaptı.

    Kartal, bu doğrultuda rotasını ikinci kez İngiltere'ye çevirerek Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater ile Leicester City'den Nampalys Mendy için kulüplerine kiralama teklifinde bulundu.

    LİG BAŞLANGICINA YETİŞTİRİLECEK
    İngilizlerden gelecek cevabı bekleyen Beşiktaş, ön libero transferini ligin başlangıcına yetiştirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Burnley'ye, ikinci devresinde ise Aston Villa'ya kiralanan 30 yaşındaki Drinkwater, 2017 yazında 38 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu. Kariyerinin en önemli dönemlerini ülkesi Fransa'da geçiren 28 yaşındaki Mendy ise 2016'da 15 milyon Euro bonservisle Leicester'ın yolunu tutmuştu.
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