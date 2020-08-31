PLANLAR ALTÜST OLDU

Teknik direktör Fatih Terim de yeni sezon planlarını Emre Akbaba'sız yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalarda değişmeli olarak Emre Kılınç, Feghouli ve Arda'yı 10 numara pozisyonunda deniyor. Morali bozuk olduğu öğrenilen Emre'nin tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak tekrar formasına kavuşmayı istediği belirtildi.

SAKATLIK KABUSU OLDU

G.Saray'a transfer olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı. Son olarak 24 Temmuz'daki Antalyaspor maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.