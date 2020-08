Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izleme yolları! Fenerbahçe ve Antalyaspor bugün The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile karşıya karşıya geliyor. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe; yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un da katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile kazanmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak. Aynı zaman maç Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.