Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izleme yolları! Fenerbahçe ve Antalyaspor bugün The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile karşıya karşıya geliyor. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe; yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un da katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile kazanmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak. Aynı zaman maç Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.
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FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?
Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.
Turnuvanın diğer yarı final maçında 1 Eylül Salı günü Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
İlk karşılaşmalarını kazanan takımlar 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde final, kaybedenler 4 Eylül Cuma aynı saatte Vodafone Park'ta üçüncülük maçı oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON MAÇLARI
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1.Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-0 kazandı.
2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne kampa giren Fenerbahçe, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalırken, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.
ANTALYASPOR, FENERBAHÇE İLE YAPACAĞI MAÇA HAZIR
Fraport TAV Antalyaspor, yarın İstanbul'da bir organizasyonda Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.