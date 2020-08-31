Fenerbahçe-Antalyaspor hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırıyor. Fenerbahçe sezon öncesi ilk ciddi sınavını Antalyaspor karşısında verecek. Fenerbahçe ile Antalyaspor; The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Sivasspor'un oynayacağı dörtlü turnuvada heyecan devam edecek. Peki, FB Antalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanaca. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Turnuvanın diğer yarı final maçında 1 Eylül Salı günü Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
İlk karşılaşmalarını kazanan takımlar 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde final, kaybedenler 4 Eylül Cuma aynı saatte Vodafone Park'ta üçüncülük maçı oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON MAÇLARI
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1.Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-0 kazandı.
2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne kampa giren Fenerbahçe, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalırken, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.
ANTALYASPOR, FENERBAHÇE İLE YAPACAĞI MAÇA HAZIR
Fraport TAV Antalyaspor, yarın İstanbul'da bir organizasyonda Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.