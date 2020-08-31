Fenerbahçe-Antalyaspor hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırıyor. Fenerbahçe sezon öncesi ilk ciddi sınavını Antalyaspor karşısında verecek. Fenerbahçe ile Antalyaspor; The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Sivasspor'un oynayacağı dörtlü turnuvada heyecan devam edecek. Peki, FB Antalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanaca. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.