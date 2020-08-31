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    • 31.08.2020 20:53
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    • 31.08.2020 20:58
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    - | CANLI ANLATIM

    ve The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile karşıya karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

    öncesinde hazırlıklarını sürdüren , , ve , The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe ve Antalyaspor The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile karşıya karşıya geliyor.

    CANLI ANLATIM
    Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başladı. mücadele D-Smart'tan canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

    ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel

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