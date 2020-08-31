Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, The Land of Legends turnuvasında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ve Antalyaspor The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Antalyaspor ile karşıya karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başladı. mücadele D-Smart'tan canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey
ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel