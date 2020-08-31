Fener'in transfer şovu sürüyor. Üst üste bombaları patlatan Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde yer alan Eran Zahavi'yi de imza aşamasına götürdü. Önceki gün İsrailli yıldızın menajeriyle İstanbul'da yüz yüze görüşen Emre Belözoğlu dün de Zahavi ile bir araya geldi.

ZİRVE ÇOK OLUMLU GEÇTİ

Perşembe gününden bu yana İstanbul'da bulunan tecrübeli forvetin Belözoğlu ile yaptığı zirvenin çok olumlu geçtiği öğrenildi. Sözleşme şartlarını çok büyük oranda kabul eden Zahavi'nin eğer bir aksilik çıkmazsa kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

2.3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Alınan bilgilere göre Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. İsrailli forvete 2.3 milyon Euro garanti ücret ve yıllık 1 milyon Euro da imza parası ödenecek. Yıldız futbolcunun salı günü sağlık kontrolünden geçmesi ve çarşamba günü de transferin resmen açıklanması hedefleniyor. Taraftarlar dört gözle imzayı bekliyor.

18 YIL SONRA 2. İSRAİLLİ OLACAK

Zahavi resmi imzayı atarsa Fenerbahçe tarihinin ikinci İsrailli futbolcusu olacak. Son olarak 2000-2002 arasında Haim Revivo, Sarı-Lacivertli formayı giymişti.

2016 YILINDAN BU YANA ÇİN'DE

Maccabi Tel Aviv forması altında fırtına gibi esen Eran Zahavi 2016'da 7.2 milyon Euro karşılığında Çin kulübü Guangzhou'ya transfer oldu.