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    • 31.08.2020 16:10
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    Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti

    Başkan , 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye Altı Kız 'nı kutladı.

    Erdoğan Avrupa Şampiyonu voleybolcuları tebrik etti

    İletişim Başkanlığınca paylaşılan görüntülere göre, finalde 'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye Altı Kız Voleybol ile 'a giderken uçakta video konferans yoluyla görüşen Erdoğan, voleybolda 19 yaş altı genç kızlarda Avrupa'da ikinci kez şampiyon olunmasından çok farklı bir mutluluk yaşadığını belirtti.

    Gençlerden bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Ben bunu da başaracaklarına inanıyorum. Hocamızı da tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bütün teknik kadronun yanında kaptanımızı da tabii bütün takım adına özellikle tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar adına sizleri kutluyorum. İnşallah Türkiye'ye döndükten sonra Külliye'de sizleri ayrıca ağırlamak isterim."

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