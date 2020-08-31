"KALU'NUN BENZİNİ BOŞ!"

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Samuel Kalu'nun Nijerya Milli Takımı'ndan hocası Gernot Rohr geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kalu bana ayrılacağını söylemedi. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Bordeaux Teknik Direktörü Gasset ise Kalu'yla ilgili, "Kalu'nun benzini dolu değil gibi. O şu anda bir joker. Bize 20 dakika yardım edebilir" sözlerini sarf etmişti.