Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'e sayılı gün kalırken takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Yeni sezondaki performansı merakla beklenen Fenerbahçe ise The Land Of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? Yanıtı haberimizde…

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor'un katılacağı dörtlü turnuva olan The Land Of Legends Cup başlıyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor bu akşam saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.