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    • 31.08.2020 15:28
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    • 31.08.2020 15:28
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    maçı saat kaçta ne zaman? ?

    hangi kanalda? Sarı lacivertli ekibin hazırlık maçı saat kaçta ne zaman? Yeni sezona sayılı gün kaldı ve takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçlarında yeni transferler sahaya çıkıyor. Transferin flaş takımlarından birisi olan Fenerbahçe de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? İşte yanıtı!

    Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman?

    Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'e sayılı gün kalırken takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Yeni sezondaki performansı merakla beklenen Fenerbahçe ise The Land Of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? Yanıtı haberimizde…

    FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor'un katılacağı dörtlü turnuva olan The Land Of Legends Cup başlıyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor bu akşam saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.

    FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşma şifresiz olarak Fenerbahçe Youtube Katıl kanalından ve D-Smart Sport Smart kanallarından canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE SON DURUM!

    Yaptığı 11 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, ilk ciddi sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

    Sarı-lacivertlilerde milli takımlara giden Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan forma giyemeyecek.

    Topuk Yaylası'ndaki kampta Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la berabere kalınan maçlarda süre almayan yeni transferler Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Filip Novak'ın ise turnuvada boy göstermesi bekleniyor. Jose Sosa'nın durumu belirsiz.

    ANTALYASPOR SON DURUM!

    Nuri Şahin, Dever Orgill gibi transferler yapan ve geçen sezonun son bölümünde teknik direktör Tamer Tuna önderliğinde iyi işler yapan Antalyaspor, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan güçlü rakibine çelme takma hedefinde...

    Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Lukas Podolski, Bahadır Öztürk ve Drole, İstanbul'a getirilmedi. Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Fedor Kudryashov ise milli takımlarının kamplarına katıldığı için turnuvada oynamayacak.

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

    Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

    Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

    1. Bağlılık Rozetleri
    2. Özel Emojiler
    3. Günlük Antrenmanlar
    4. Maç Günü Yayınlar
    5. Eğlenceli İçerikler
    6. Altyapı Maçları
    7. Maç Özetleri
    8. Vlog çekimleri
    9. Kamera Arkaları

    Beyaz (5 TL / ay):

    Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

    Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

    Üyelere özel videolar

    Günlük antrenmanlar

    Üyelere özel canlı sohbete erişim

    Fotoğraf ve durum güncellemeleri

    Altyapı maçları

    Sarı (15 TL / ay):

    Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Yeni videolara daha erken erişim

    Üyelere özel canlı yayın

    Unutulmaz efsane maçlar

    Paylaşım akışları

    Lacivert (25 TL / ay):

    Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Her ay canlı yayınlar

    Videolarda üyelerden bahsetme

    Kamera arkası videoları
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    Haberler Spor Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? Fenerbahçe Antalyaspor hangi kanalda?
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