Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'e sayılı gün kalırken takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Yeni sezondaki performansı merakla beklenen Fenerbahçe ise The Land Of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor hangi kanalda? Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? Yanıtı haberimizde…
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor'un katılacağı dörtlü turnuva olan The Land Of Legends Cup başlıyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor bu akşam saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma şifresiz olarak Fenerbahçe Youtube Katıl kanalından ve D-Smart Sport Smart kanallarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE SON DURUM!
Yaptığı 11 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, ilk ciddi sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde milli takımlara giden Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan forma giyemeyecek.
Topuk Yaylası'ndaki kampta Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la berabere kalınan maçlarda süre almayan yeni transferler Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Filip Novak'ın ise turnuvada boy göstermesi bekleniyor. Jose Sosa'nın durumu belirsiz.
ANTALYASPOR SON DURUM!
Nuri Şahin, Dever Orgill gibi transferler yapan ve geçen sezonun son bölümünde teknik direktör Tamer Tuna önderliğinde iyi işler yapan Antalyaspor, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan güçlü rakibine çelme takma hedefinde...
Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Lukas Podolski, Bahadır Öztürk ve Drole, İstanbul'a getirilmedi. Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Fedor Kudryashov ise milli takımlarının kamplarına katıldığı için turnuvada oynamayacak.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?
Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?
1. Bağlılık Rozetleri
2. Özel Emojiler
3. Günlük Antrenmanlar
4. Maç Günü Yayınlar
5. Eğlenceli İçerikler
6. Altyapı Maçları
7. Maç Özetleri
8. Vlog çekimleri
9. Kamera Arkaları
Beyaz (5 TL / ay):
Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi
Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji
Üyelere özel videolar
Günlük antrenmanlar
Üyelere özel canlı sohbete erişim
Fotoğraf ve durum güncellemeleri
Altyapı maçları
Sarı (15 TL / ay):
Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Yeni videolara daha erken erişim
Üyelere özel canlı yayın
Unutulmaz efsane maçlar
Paylaşım akışları
Lacivert (25 TL / ay):
Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Her ay canlı yayınlar
Videolarda üyelerden bahsetme
Kamera arkası videoları