Türk atçılığının derbisi olarak ifade edilen 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı. Jokey Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 6. kez kazanma başarısını gösterdi ve tarihi serisini güncelledi. Call to Victory'nin son düzlükteki sprinti görülmeye değerdi.

EN FAZLA YARIŞ KAZANAN JOKEY

Ahmet Çelik, geçen sene Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" ile kazanmıştı. Çelik aktif jokeyler arasında en fazla yarış kazanan isim unvanını Halis Karataş'la paylaşmaya hak kazandı.

SAHİBİNE SERVET KAZANDIRDI

Call to Victory sahibine 2 milyon 958 bin 375 lira kazandırdı. Tecrübeli jokey, "Call To Victory ile yenilgi görmedik. Onunla düzlüğü gördüğümüzde her atı geçebileceğime inanıyorum" dedi.



KURTEL KUPASINA KAVUŞTU

Call to Victory'nin sahibi Ayşegül Kurtel'e şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz verdi. Kurtel büyük mutluluk yaşadı.

EN İYİ DERECE BOLD PİLOT'TA

Virüs nedeniyle seyircisiz yapılan Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 2.26.22 ile Gazi Koşusu'nun en iyi derecesi onda.

GAZi KOŞUSU'NDA SON 20 YILIN ŞAMPiYONU

TARİH KAZANAN AT JOKEY AT SAHİBİ DERECE

2001 G.EKİNOKS Y.AKAĞAÇ R.V.EKİNCİ 2.28.86

2002 FERNANDO F.ÇAKAR S.TAŞBEK 2.30.12

2003 SUFİ B.GÖKÇE F.CEYLAN 2.28.32

2004 YAVUZ STAR A.BİRDAL M.ÖLÇER 2.27.23

2005 POP.DEMAND H.KARATAŞ G.ELİYEŞİL 2.29.43

2006 HIZEL BEYİ H.KARATAŞ K.DAŞKAN 2.27.60

2007 INSPECTOR Ö.KAYA H.DOĞAN 2.30.20

2008 PAN RİVER S.BOYRAZ N.SEYOK 2.28.03

2009 MİRAMİS G.KOCAKAYA A.KILIÇCIOĞ. 2.30.33

2010 MYST.STORM S.KAYA C.ŞEMENOĞ. 2.29.80

2011 ANATOLY H.KARATAŞ Ö.HATTAT 2.27.83

2012 MAT.YAŞAR H.KARATAŞ A.GÖÇMEN 2.30.73

2013 DİVİNE HEART Y.BİLİK A.ÖZKAN 2.31.09

2014 BLAZE TO WİN H.KARATAŞ L.N.GELGİN 2.35.04

2015 RENK A.ÇELİK G.KUNDAKÇI 2.30.82

2016 GRAYSTORM A.ÇELİK A.GÜZELOCAK 2.30.50

2017 PIANO SONATA A.ÇELİK OĞUZ YALÇIN 2.27.74

2018 HEP BERABER A.ÇELİK V.KAHRAMAN 2.29.67

2019 T.LAST ROMANCE A.ÇELİK M.KURTEL EMİN 2.27.73

2020 CALL TO VICTORY A.ÇELİK AYŞEGÜL KURTEL 2.30.18



iŞTE GAZi KOŞUSU SIRALAMASI

CALL TO VICTORY (1).........AHMET ÇELİK...........2.30.18...........1.55

LORD OF GAME (8).............G.KOCAKAYA..........2.30.55...........18.85

KINGSMAN (7).....................H.ÇİZİK......................2.31.24...........10.75

COACH (2)............................A.KURŞUN................2.31.49...........68.90

VERNAZZA (13)...................H.KARATAŞ..............2.31.50...........4.70

UPPER CUT (12)...................A.SÖZEN...................2.31.51...........16.75

PRIOR (15)............................MÜS.ÇELİK................2.32.17...........21.65

SOZOPOL (11)......................M.AKYAVUZ............2.32.31...........51.90

POWERMAN (9)..................Ö.YILDIRIM...............2.32.89...........10.45

ZABUN (14)..........................T.YILDIZ.....................2.37.09...........16.75

FULL THROTTLE (5).............M.KAYA....................2.37.48...........43.65

DEMBE (4)............................MER.ÇELİK................2.38.74...........87.35

KING MAN GO (6)...............GÖKH.GÖKÇE..........2.38.85...........34.40

ÇAKALINOĞLU (3)..............S.BOYRAZ.................2.39.30...........36.20

PREMIUM MOVER (10).......M.ÇİÇEK....................2.39.53...........56.00